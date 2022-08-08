ВВП Британії скоротився на 0,2% — економісти — Finance.ua
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ВВП Британії скоротився на 0,2% — економісти

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ВВП Британії скоротився на 0,2% — економісти
ВВП Британії скоротився на 0,2% — економісти
Економіка Великої Британії за другий квартал, ймовірно, скоротилася на 0,2%.
Такої думки дійшли економісти, повідомляє Bloomberg.
За їхніми словами, ВВП Британії, ймовірно, скоротився вперше після коронавірусного локдауну на початку 2021 року.
«Падіння означатиме паузу у відновленні після пандемії та початок більш тривалого спаду, який, як очікує Банк Англії, триватиме до початку 2024 року. Такий прогноз розбурхує гонку за посаду лідера Консервативної партії та прем’єр-міністра на заміну Бориса Джонсона», — пише агентство.
Минулого тижня Центробанк Англії прогнозував, що цього року інфляція прискориться до 40-річного максимуму до понад 13%, що значно вплине на купівельну здатність споживачів.
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Колишній прем’єр-міністр Гордон Браун і колишній головний економіст BOE Чарлі Бін наполягають на пакеті допомоги, який би допоміг тим, хто найбільше постраждав. Вони кажуть, що заходів, запропонованих урядом Джонсона на початку цього року, недостатньо.
«Фінансова бомба уповільненої дії вибухне для сімей у жовтні, оскільки другий раунд підвищення цін на пальне за шість місяців спричинить ударні хвилі по кожному дому та штовхне мільйони через край», — заявив Гордон Браун.
Нагадаємо, минулого тижня Центробанк Британії підвищив облікову ставку на 50 базисних пунктів до 1,75%. Це найбільш різке підняття ставки з 1995 року, на нього регулятор зважився через очікування рецесії.
За матеріалами:
Фінансовий клуб
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