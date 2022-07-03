Ввезення «єврономеру» з-за кордону: як дізнатися, скільки мита доведеться заплатити — Finance.ua

Ввезення «єврономеру» з-за кордону: як дізнатися, скільки мита доведеться заплатити Вчора 17:09 — Особисті фінанси

Ввезення «єврономеру» з-за кордону: як дізнатися, скільки мита доведеться заплатити

Липень став місяцем, у якому припинила свою дію «пільга» на безплатне ввезення в Україну автомобілів, придбаних за кордоном. Тепер «єврономери» знову обійдуться українцям дорожче — з урахуванням сплати мита. Проте не кожен знає, на яку суму варто розраховувати, проходячи прикордонний контроль.

Де розрахувати вартість розмитнення

Щоб розуміти, скільки грошей знадобиться, можна скористатися спеціальним сервісом від Державної митної служби України, повідомляє «Телеграф». Він, до речі, так і називається — «Автомобільний калькулятор»

Вас попросять вказати деякі технічні дані вибраної машини та її вартість. Окрім цього слід відзначити валюту, в якій відбувається купівля, і, власне, країну, де робилася купівля.

При цьому сервіс показує, яким курсом йде розрахунок кінцевої суми, що значно полегшує життя з нинішніми стрибками долара.

Коли ви введете все, що вимагає від вас система, слід натиснути на кнопку «Розрахувати митні платежі».

Врешті-решт, калькулятор розповість, скільки вам доведеться заплатити мита за ввезення, акцизного податку, а також суму необхідного ПДВ (зазвичай це 20% від суми покупки). Усі ці три цифри також будуть люб’язно автоматично підраховані в кінцевий розмір платежу.

Довідка Finance.ua:

з початку дії закону про пільгове розмитнення, тобто з 24 березня до 1 липня, до України завезли 18 897 «єврономерів». До трійки найпопулярніших за кількістю автомобілів увійшли: Volkswagen (3918 шт.), Skoda (2334 шт.) та Mercedes-Benz (1764 шт.);

підприємець із Дніпропетровської області побив ціновий рекорд і завіз в Україну найдорожчий автомобіль за «нульовим розмитненням». Це Mercedes-Benz G63 AMG 2022 випуску за ціною 220 тис. доларів (5,9 млн грн).



При цьому нардеп Ярослав Железняк стверджує, що самою дорогою машиною стала Ferrari Roma 2020 року за 221,4 тис. доларів. Сума наданої від держави митної та податкової пільги на розмитнення власнику суперкара — 71,3 тис. доларів.

До речі, обрати обов’язкове страхування автоцивілки онлайн можна прямо на Finance.ua.

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