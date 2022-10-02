Втрата документів на земельну ділянку - як відновити — Finance.ua
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Втрата документів на земельну ділянку - як відновити

Нерухомість
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Щоб відновити документи на земельну діляку, потрібно розуміти, коли був виданий оригінальній документ — до 1998, 2013 чи після 2013 року.
Річ у тім, що до 1998-го сертифікати на право на земельну частку (пай) видавали районні державні адміністрації (РДА). Після децентралізації своє майно й інформацію вони передали місцевим громадам, а ті можуть уже не мати бланків потрібного зразка для виготовлення копії документа на землю.
Архівну копію державного акта, виданого до 2013 року, можливо отримати в районному відділі Держгеокадастру. Для цього потрібно:
  • написати відповідну заяву;
  • надати паспорт й ідентифікаційний код;
  • замовити витяг у реєстратора Держгеокадастру.
Якщо кадастровий номер на ділянку відсутній, необхідно замовити його виготовлення.
Для документів після 2013 року оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видається одноразово. Інформаційну довідку про речові права на земельну ділянку можна отримати безліч разів у ЦНАПі.
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Як відновити втрачені документи

За матеріалами:
Finance.ua
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