Втрата документів на земельну ділянку - як відновити — Finance.ua

Втрата документів на земельну ділянку - як відновити Вчора 14:15 — Нерухомість

Щоб відновити документи на земельну діляку, потрібно розуміти, коли був виданий оригінальній документ — до 1998, 2013 чи після 2013 року.

Річ у тім, що до 1998-го сертифікати на право на земельну частку (пай) видавали районні державні адміністрації (РДА). Після децентралізації своє майно й інформацію вони передали місцевим громадам, а ті можуть уже не мати бланків потрібного зразка для виготовлення копії документа на землю.

Архівну копію державного акта, виданого до 2013 року, можливо отримати в районному відділі Держгеокадастру. Для цього потрібно:

написати відповідну заяву;

надати паспорт й ідентифікаційний код;

замовити витяг у реєстратора Держгеокадастру.

Якщо кадастровий номер на ділянку відсутній, необхідно замовити його виготовлення.

Для документів після 2013 року оригінал витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно видається одноразово. Інформаційну довідку про речові права на земельну ділянку можна отримати безліч разів у ЦНАПі.

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