Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії — Finance.ua

Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії Сьогодні 12:22 — Енергетика

Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії

У вересні Україна встановила річний рекорд експорту електроенергії у 2023 році - 111,1 тис. МВт-год, попри те, що Росія вже почала здійснювати спроби ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.

Як свідчать дані DiXi Group , 60% (66,7 тис. МВт-год) надійшло до Словаччини; 40% (44,4 тис. МВт-год) — до Молдови. «Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт-год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт-год) — поменшав майже вчетверо», — зазначають аналітики.

Водночас імпорт за місяць, що минув, сягнув 23,8 тис. МВт-год: 77% (18,4 тис. МВт-год) надійшло зі Словаччини; 23% (5,4 тис. МВт-год) — із Молдови. Отже, експорт електроенергії майже вп’ятеро перевершив імпорт у вересні

Натомість, дороговартісну аварійну допомогу у зазначений період Україна не залучала.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.