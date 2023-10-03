Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії — Finance.ua
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Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії

Енергетика
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Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії
Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії
У вересні Україна встановила річний рекорд експорту електроенергії у 2023 році - 111,1 тис. МВт-год, попри те, що Росія вже почала здійснювати спроби ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру.
Як свідчать дані DiXi Group, 60% (66,7 тис. МВт-год) надійшло до Словаччини; 40% (44,4 тис. МВт-год) — до Молдови. «Якщо порівнювати із серпнем, коли відповідного постачання було вкрай мало, лише 0,2 тис. МВт-год, експорт зріс у 544 рази! Проте порівняно з торішнім вереснем (419,8 тис. МВт-год) — поменшав майже вчетверо», — зазначають аналітики.
Водночас імпорт за місяць, що минув, сягнув 23,8 тис. МВт-год: 77% (18,4 тис. МВт-год) надійшло зі Словаччини; 23% (5,4 тис. МВт-год) — із Молдови. Отже, експорт електроенергії майже вп’ятеро перевершив імпорт у вересні
Натомість, дороговартісну аварійну допомогу у зазначений період Україна не залучала.
Всупереч російським обстрілам: Україна експортувала рекордний обсяг електроенергії

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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