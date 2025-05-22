Вступна кампанія: де більше місць та підвищені стипендії — Finance.ua

Вступна кампанія: де більше місць та підвищені стипендії Сьогодні 21:00 — Особисті фінанси

Вступна кампанія: де більше місць та підвищені стипендії

Цього року державне замовлення на підготовку військових фахівців збільшено на 20% порівняно з 2024 роком, а з початком війни — вдвічі.

Про це інформує Міністерство оборони України.

Крім того, вперше розпочато підготовку фахівців з фізкультурно-спортивної реабілітації поранених військовослужбовців, яку впроваджено у Національному університеті оборони України.

«Військова освіта в Україні зараз проходить трансформацію. Ми адаптуємо навчання під реалії війни, враховуємо потреби ЗСУ, використовуємо міжнародний досвід, впроваджуємо стандарти НАТО», — наголосив директор Департаменту військової освіти та науки Міністерства оборони України Володимир Мірненко.

Окрім військової освіти, курсанти військових вишів нарівні з військовослужбовцями отримують соціальні гарантії. Вони перебувають на повному державному забезпеченні, яке включає:

безкоштовне проживання,

харчування,

медичне обслуговування та забезпечення форменим одягом.

Грошове забезпечення

Відтепер першокурсники отримують близько 8 000 грн на місяць, а випускники з відмінними показниками — понад 20 000 гривень.

Вимоги

вік від 17 до 30 років

повна загальна середня, професійна (професійно-технічна), фахова передвища або вища освіта.

Особливості вступної кампанії 2025 року

Існують альтернативні варіанти подання документів — через ТЦК та СП (до 1 червня) або безпосередньо до закладу освіти (до 1 липня).

Абітурієнти мають право вибрати спосіб складання вступних іспитів: подати результати національного мультипредметного тесту (НМТ) 2022−2025 років або здати вступні випробування з конкурсних предметів безпосередньо у закладі освіти.

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