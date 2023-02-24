Всі нові автомобілі Rolls-Royce до 2030 стануть електричними — Finance.ua

Всі нові автомобілі Rolls-Royce до 2030 стануть електричними Сьогодні 03:57 — Фондовий ринок

Автовиробники масово взяли курс на електрифікацію. Не залишиться осторонь люксовий бренд Rolls-Royce.

Марка, що входить до складу BMW, в найближчому майбутньому планує остаточно перекваліфікуватися у виробника електромобілів.

Наразі Rolls-Royce готується до запуску продажів купе Spectre, свого першого серійного електромобіля, який дебютував у жовтні 2022 року. Випустивши його на ринок, британський автовиробник вступить в нову для себе еру і вже до кінця 2030 року, як заявив генеральний директор Rolls-Royce Торстен Мюллер-Отвос, нові автомобілі бренду будуть повністю електричними.

«Першочерговий орієнтир для нас — це Rolls-Royce, а вже потім електромобілі. Ось чому ми вирішили використати класичні пропорції Rolls-Royce. Він має виглядати як Rolls-Royce: монолітний, великий. Він їде, як Rolls-Royce, розганяється, як Rolls-Royce, має прекрасні риси, у нього все ті ж матеріали, але при цьому він електричний. Ми також вирішили, що цей автомобіль не може бути електричним і з двигуном внутрішнього згоряння. Spectre є тільки електричний. Усі майбутні нові Rolls-Royce будуть лише електричними, зберігаючи при цьому те, за що виступає Rolls-Royce», — заявив Торстен Мюллер-Отвос.

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Avtosota За матеріалами:

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