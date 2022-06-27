Всі моделі iPhone 15 отримають оновлений дизайн передньої панелі — Finance.ua

Всі моделі iPhone 15 отримають оновлений дизайн передньої панелі Вчора 03:34 — Технології&Авто

Компанія Apple ще не представила iPhone 14, а галузеві інсайдери вже розкрили дизайн смартфонів серії iPhone 15.

Провідна консалтингова компанія Omdia поділилася інформацією про те, що всі смартфони серії iPhone 15 позбудуться чубчика і отримають дисплеї з двома вирізами під селфі-камеру та сканер Face ID.

Очікується, що новий дизайн дебютує вже цього року, але тільки в моделях iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, а вже через рік без чубчика залишаться і звичайні смартфони бренду.

Крім того, аналітики Omdia вважають, що Apple представить перший iPhone з підекранною камерою та сканером Face ID у 2024 році.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати оптимальні умови.

itechua За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.