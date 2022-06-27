Всі моделі iPhone 15 отримають оновлений дизайн передньої панелі — Finance.ua
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Всі моделі iPhone 15 отримають оновлений дизайн передньої панелі

Технології&Авто
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Компанія Apple ще не представила iPhone 14, а галузеві інсайдери вже розкрили дизайн смартфонів серії iPhone 15.
Провідна консалтингова компанія Omdia поділилася інформацією про те, що всі смартфони серії iPhone 15 позбудуться чубчика і отримають дисплеї з двома вирізами під селфі-камеру та сканер Face ID.
Очікується, що новий дизайн дебютує вже цього року, але тільки в моделях iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max, а вже через рік без чубчика залишаться і звичайні смартфони бренду.
Крім того, аналітики Omdia вважають, що Apple представить перший iPhone з підекранною камерою та сканером Face ID у 2024 році.
Всі моделі iPhone 15 отримають оновлений дизайн передньої панелі
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За матеріалами:
itechua
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