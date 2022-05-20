Всі гроші «Великого будівництва» перенаправлені на інші статті витрат — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Всі гроші «Великого будівництва» перенаправлені на інші статті витрат

Вчора 10:30Казна та Політика
277
Усі гроші, які були заплановані для програми «Велике будівництво» на цей рік з початком війни, були переміщені на інші статті витрат, насамперед на потреби Міноборони.
Про це заявив координатор програми Юрій Голік.
«Всі гроші, які були заплановані на цей рік, з початком війни були переміщені на інші статті видатків, насамперед на потреби Міноборони», — сказав Голік.
Про яку саме суму йдеться, він не уточнив.
Голік також додав, що наразі реалізуються окремі програми з відновлення деокупованих територій, зокрема в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Довідка Finance.ua:

  • загальні видатки держбюджету на будівництво доріг за 2021 рік становили 132 млрд грн — це майже втричі більше, ніж планувалося на початку року під час ухвалення бюджету-2021;
  • на 2022 рік на будівництво доріг та мостів у рамках програми «Велике будівництво» передбачали 140 млрд грн видатків.
За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.