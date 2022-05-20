Всі гроші «Великого будівництва» перенаправлені на інші статті витрат — Finance.ua

Всі гроші «Великого будівництва» перенаправлені на інші статті витрат

Вчора 10:30 — Казна та Політика

Усі гроші, які були заплановані для програми «Велике будівництво» на цей рік з початком війни, були переміщені на інші статті витрат, насамперед на потреби Міноборони.

Про це заявив координатор програми Юрій Голік.

«Всі гроші, які були заплановані на цей рік, з початком війни були переміщені на інші статті видатків, насамперед на потреби Міноборони», — сказав Голік.

Про яку саме суму йдеться, він не уточнив.

Голік також додав, що наразі реалізуються окремі програми з відновлення деокупованих територій, зокрема в Сумській, Чернігівській та Харківській областях.

Довідка Finance.ua:

загальні видатки держбюджету на будівництво доріг за 2021 рік становили 132 млрд грн — це майже втричі більше, ніж планувалося на початку року під час ухвалення бюджету-2021;

на 2022 рік на будівництво доріг та мостів у рамках програми «Велике будівництво» передбачали 140 млрд грн видатків.



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