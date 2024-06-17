Все більше німців «залазять» у борги: чому так — Finance.ua

Все більше німців «залазять» у борги: чому так Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Все більше громадян Німечини мають борги. Таку думку висловив Роман Шлаг, консультант із боргів.

Про це пише bloomberg

«Все більше і більше людей страждають від заборгованості. Вони раніше не були клієнтами таких консультаційних центрів. Ці люди із гарантованою роботою, самозайняті особи або навіть люди, які є власниками власного житла», — сказав експерт.

Причина погіршення криється в пандемії та нападі путіна на Україну. Перша підірвала фінанси багатьох робітників, тоді як через другу Німеччина припинила бути двигуном зростання Європи. Постачання російських енергоносіїв, на які вона покладалася, були припинені, а вартість альтернатив стрімко зросла.

Незважаючи на те, що рецесії майже вдалося уникнути, прогнозується, що виробництво збільшиться не на багато у 2024 році, оскільки доходи споживачів продовжуватимуть наздоганяти різке зростання цін на товари повсякденного попиту.

За даними Creditreform, минулого року близько 5,65 мільйона людей були класифіковані як з надмірною заборгованістю. Стягувач вважає, що це перше підвищення з 2019 року з поправкою на статистичні наслідки останніх законодавчих змін.

Опитування понад 600 агенцій з консультування боргів, опубліковане цього тижня, також показало, що більше половини спостерігають зростання попиту порівняно з роком раніше. Останні офіційні статистичні дані свідчать про те, що у лютому кількість неплатоспроможних компаній зросла на 12% порівняно з минулим роком.

Наприклад, в Австрії асоціація боргових консультантів заявила, що прагнення почати користуватися послугами минулого року зросло на 17%, досягнувши найвищого рівня з 2011 року. Клеменс Міттерленер, який очолює групу, сказав, що є докази подальшого зростання в 2024 році.

Причини також мінливі. Хоча донедавна витрати на проживання майже не відігравали жодної ролі, у 2023 році їх згадали 12% нових клієнтів — порівняно з 5% роком раніше.

Погіршує ситуацію (особливо для молодих споживачів) поширення варіантів «купи зараз, заплати пізніше», які дозволяють людям оплачувати онлайн-покупки в розстрочку.

Багато самозайнятих осіб, які втратили свої доходи, коли вразив Covid, тепер повинні повернути частину державної допомоги, наданої на той час. А деякі з тих, хто працював повний робочий день, побачили, що їхні робочі місця збережені, але їхні робочі години скорочені — зарплата скорочена на 40%.

Подібна динаміка спостерігається в корпоративному секторі, де банкрутства досягли рекорду в квітні.

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