Врожаю гречки вистачить на весь рік – у Мінагрополітики прогнозують зниження цін — Finance.ua

Врожаю гречки вистачить на весь рік – у Мінагрополітики прогнозують зниження цін
У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.
Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону.
«Вже зібрано і обмолочено 8% — 12,6 тис. т. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. т гречки», — заявив він.
За словами Висоцького, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза.
Він додав, що до кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам.
Висоцький зазначив, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.
«Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв», — сказав перший заступник міністра.
Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. т щорічно.
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