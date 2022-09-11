Врожаю гречки вистачить на весь рік – у Мінагрополітики прогнозують зниження цін — Finance.ua

Врожаю гречки вистачить на весь рік – у Мінагрополітики прогнозують зниження цін Вчора 04:24 — Особисті фінанси

Врожаю гречки вистачить на весь рік – у Мінагрополітики прогнозують зниження цін

У Міністерстві аграрної політики та продовольства прогнозують, що у 2022 році врожай гречки може становити 140 тисяч тонн.

Про це сказав перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький під час телемарафону.

«Вже зібрано і обмолочено 8% — 12,6 тис. т. В цілому очікуємо, що може бути зібрано 140 тис. т гречки», — заявив він.

За словами Висоцького, у 2022 році аграрії збільшили площі посівів гречки у 1,5 раза.

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Він додав, що до кінця вересня врожай гречки буде зібрано і вже з жовтня вона стане доступна українським споживачам.

Висоцький зазначив, що у міністерстві очікують зниження цін на гречку з кінця жовтня.

«Внутрішнє виробництво буде із запасом достатнім для того, щоб забезпечити українців гречкою на весь рік. Навіть для того, щоб сформувати необхідний перехідний резерв», — сказав перший заступник міністра.

Згідно з даними Мінагрополітики, внутрішнє споживання гречки в Україні становить 110 тис. т щорічно.

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Укрінформ За матеріалами:

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