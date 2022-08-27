Експерти спрогнозували, що буде з цінами на гречку в Україні — Finance.ua

Експерти спрогнозували, що буде з цінами на гречку в Україні Вчора 04:37 — Особисті фінанси

За період повномасштабної війни гречка подорожчала на 50%. Це сталося через те, що раніше Україна імпортувала значну частину крупи з росії та білорусі.

Наразі українські фермери виправили ситуацію та посіяли на наших полях майже вдвічі більше гречки, ніж торік. Чи вплине це на ціноутворення і скільки коштуватиме гречка, йдеться в сюжеті «Сніданку з 1+1».

«Приблизно Україна кожен рік з’їдала до 24 лютого 113-114 тисяч тонн гречаної крупи. Ми виробляли 90-95 тисяч тонн, а решту брали за імпортом у білорусі та рф», — пояснює економіст Олег Пендзин.

Аби зменшити дефіцит крупи, уряд закликав фермерів посіяти на українських полях майже вдвічі більше гречки, ніж торік. З насінням нам допомогла Канада. В Мінагрополітики упевнені, що це допоможе знизити ціну на крупу. Та економіст не згоден з такими очікуваннями.

«Виробник не буде продавати нижче за собівартість. У нас з вами ціна на нафтопродукти зросла майже на 70-80%. Адже у ціні кожної тонни гречки є ціна того дизеля, який використовується для її збирання», — каже Пендзин.

УНІАН За матеріалами:

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