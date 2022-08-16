ВР заборонила знижувати виплати майбутнім пенсіонерам через зменшення доходу під час війни — Finance.ua
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ВР заборонила знижувати виплати майбутнім пенсіонерам через зменшення доходу під час війни

Казна та Політика
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ВР заборонила знижувати виплати майбутнім пенсіонерам через зменшення доходу під час війни
ВР заборонила знижувати виплати майбутнім пенсіонерам через зменшення доходу під час війни
Заступник голови Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив, що парламент ухвалив закон про недопущення зниження коефіцієнта заробітної плати під час обчислення пенсій фізичним особам за місяці часткового зменшення доходу на період воєнного стану.
Про це Железняк написав у себе в Telegram.
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Він уточнив, що за ухвалення законопроєкту № 7453 проголосував 291 народний депутат.
У записці пояснення зазначено, що українцям не можуть знизити коефіцієнт заробітної плати під час обчислення пенсій за ті місяці, коли їх дохід частково зменшився у зв’язку з дією воєнного стану, який запровадили в Україні відповідно до закону Про правовий режим воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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