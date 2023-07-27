ВР виконала одразу два «структурних маячки» з програми МВФ: що ухвалили — Finance.ua

ВР виконала одразу два «структурних маячки» з програми МВФ: що ухвалили Сьогодні 18:34

ВР виконала одразу два «структурних маячки» з програми МВФ: що ухвалили

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 9346−1д про внесення змін до Бюджетний кодекс щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості, який є виконанням одразу двох «структурних маяків» з програми МВФ.

Як повідомив нардеп Ярослав Железняк, за проголосували 249 нардепів.

Нардеп також повідомив, які новації пропонує законопроєкт:

внесення змін до закону про державний бюджет може розглядатися у Верховній Раді лише у разі наявності позитивного висновку Міністерства фінансів;

відновлення передбачених статтею 52 Бюджетного кодексу умов внесення змін до закону про державний бюджет, залишивши лише в умовах воєнного стану необмежене право на перегляд видатків сектору безпеки і оборони;



відновлення з 1 січня 2024 року середньострокового бюджетного планування (ухвалення Бюджетної декларації);



відновлення у 2023 році розробку Стратегії управління державним боргом.



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Крім того, пропонується передбачити, що у 2023−2028 роках граничний обсяг державних гарантій, які надаються за рішеннями Кабінету Міністрів, не може перевищувати 3% планових доходів загального фонду державного бюджету, а граничний обсяг державних гарантій, які надаються на підставі міжнародних договорів, визначатиметься законом про державний бюджет.

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