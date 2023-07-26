МВФ покращив оцінку зростання світової економіки цього року — Finance.ua
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МВФ покращив оцінку зростання світової економіки цього року

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МВФ покращив оцінку зростання світової економіки цього року
МВФ покращив оцінку зростання світової економіки цього року
Міжнародний валютний фонд трохи поліпшив прогноз зростання світової економіки цього року — з 2,8% до 3%, прогноз щодо 2024 року залишився тим самим — 3%.
Про це йдеться у липневому огляді світової економіки (World Economic Outlook Update), передає Інтерфакс-Україна.
У Фонді вказують, що за історичними мірками зростання залишається слабким — середньорічний показник у 2000−2019 роках був на рівні 3,8%.
Підвищення відсоткових ставок центробанками для боротьби з інфляцією продовжує чинити тиск на глобальну економічну активність.
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Одним із факторів ризику в МВФ називають інфляцію. Хоча прогноз щодо глобальної інфляції на поточний рік було знижено до 6,8% з 7%, прогноз на 2024 рік був переглянутий у бік підвищення — 5,2% замість 4,9%, оскільки базова інфляція, на думку фонду, знижуватиметься поступово.
У результаті ринкам доведеться пристосовуватися до подальшого посилення політики центральними банками, що призведе до відновлення заворушень у фінансовому секторі.
Негативні транскордонні вторинні ефекти також можуть дати можливе уповільнення відновлення економічного зростання в Китаї.
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При цьому в випадку, якщо інфляція знижуватиметься швидше, ніж очікувалося, це зменшить необхідність проведення жорсткої грошово-кредитної політики, а внутрішній попит може знову виявитися стійкішим, ніж очікувалося.
У Фонді прогнозують, що темпи зростання обсягу світової торгівлі знизяться з 5,1% у 2022 році до 2% у 2023 році (раніше очікувалося зростання на 2,4%), а в 2024 році і підвищаться до 3,7% (попередня оцінка — 3,5%).
Також МВФ змінив оцінку зниження середньої ціни на нафту у 2023 році - 20,7% (до 76,43 дол за баррель) замість 24%. Наступного року ціни на нафту можуть впасти ще на 6,2% до 71,68 дол за баррель.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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