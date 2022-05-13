ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану — Finance.ua

ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану
Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до деяких законів щодо діяльності приватних виконавців на час воєнного стану.
Проєкт № 7317 підтримали 318 народних депутатів.
«Прийняття закону дозволить забезпечити належну організацію діяльності з примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями під час дії воєнного стану та сприятиме захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією російської федерації, забезпеченню законних інтересів юридичних осіб, конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці.
Законопроєктом передбачається, що кваліфікаційний іспит приватного виконавця проводиться за наявності технічної можливості для його проведення; планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців у цей період не проводяться. Діяльність приватного виконавця може бути зупинена строком на три місяці на підставі наказу Міністерства юстиції, тощо.