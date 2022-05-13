ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану

Вчора 11:46Казна та Політика
419
ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стануВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану
Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до деяких законів щодо діяльності приватних виконавців на час воєнного стану.
Проєкт № 7317 підтримали 318 народних депутатів.
«Прийняття закону дозволить забезпечити належну організацію діяльності з примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями під час дії воєнного стану та сприятиме захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією російської федерації, забезпеченню законних інтересів юридичних осіб, конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці.
Читайте також
Законопроєктом передбачається, що кваліфікаційний іспит приватного виконавця проводиться за наявності технічної можливості для його проведення; планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців у цей період не проводяться. Діяльність приватного виконавця може бути зупинена строком на три місяці на підставі наказу Міністерства юстиції, тощо.
Місце для вашої реклами
Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон про безперебійне виробництво та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.