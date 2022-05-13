ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану — Finance.ua

ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану

Вчора 11:46 — Казна та Політика

ВР ухвалила закон про роботу приватних виконавців під час воєнного стану

Верховна Рада прийняла закон щодо внесення змін до деяких законів щодо діяльності приватних виконавців на час воєнного стану.

Проєкт № 7317 підтримали 318 народних депутатів.

«Прийняття закону дозволить забезпечити належну організацію діяльності з примусового виконання рішень органами державної виконавчої служби та приватними виконавцями під час дії воєнного стану та сприятиме захисту національних інтересів у зв’язку з військовою агресією російської федерації, забезпеченню законних інтересів юридичних осіб, конституційних прав і свобод людини та громадянина в умовах воєнного стану», — йдеться у пояснювальній записці.

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Законопроєктом передбачається, що кваліфікаційний іспит приватного виконавця проводиться за наявності технічної можливості для його проведення; планові та позапланові перевірки діяльності приватних виконавців у цей період не проводяться. Діяльність приватного виконавця може бути зупинена строком на три місяці на підставі наказу Міністерства юстиції, тощо.

Як повідомлялося, Верховна Рада прийняла у другому читанні та в цілому закон про безперебійне виробництво та постачання сільськогосподарської продукції під час воєнного стану.

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