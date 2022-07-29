ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні — Finance.ua

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ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні

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ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні
ВР ухвалила закон про особливі гарантії для поляків в Україні
Верховна Рада україни ухвалила закон про особливі гарантії для громадян Польщі в Україні.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
Він зазначив, що за ухвалення закону «Про встановлення правових та соціальних гарантій для громадян Республіки Польща, які перебувають на території України» (реєстраційний номер 7550) проголосувало 283 народних депутата.
Що ухвалили
  • Відповідно до закону, громадяни Польщі зможуть перебувати на території України впродовж 18 місяців після прийняття закону та користуватися усіма правами й свободами, як і громадяни України.
  • Зокрема, йдеться про право на працевлаштування без спеціального дозволу на застосування праці іноземців, про держреєстрацію як платників податків та отримання реєстраційного номера облікової картки платника податків, провадження господарської діяльності, здобуття освіти, соцвиплати, медичне обслуговування на умовах громадян України.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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