ВР спростила порядок призначення пенсій певній категорії українців — Finance.ua

ВР спростила порядок призначення пенсій певній категорії українців Сьогодні 19:32 — Казна та Політика

ВР спростила порядок призначення пенсій певній категорії українців

Верховна Рада ухвалила закон про особливості призначення пенсії українцям, які проживають на тимчасово окупованих територіях або на територіях ведення бойових дій.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Він зазначив, що за ухвалення законопроекту № 8198 в цілому проголосували 274 депутати.

пояснювальній записці зазначається, що люди, які проживають на окупованій території або в зонах ведення бойових дій, із незалежних від себе причин не можуть безпосередньо звернутись до Пенсійного фонду України, оскільки його органи не можуть там працювати.

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«А через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду подати заяву та підтверджувальні документи можливості немає у зв’язку із відсутністю на окупованих територіях інтернет-зв’язку та українського мобільного зв’язку. Таким чином, зазначені особи з об’єктивних причин позбавлені можливості звернутись по призначення пенсії у встановленому станом на даний час порядку», — сказано в документі.

Ухвалені зміни до закону передбачають, що на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення чи скасування, пенсія за віком або з інвалідності людям, які проживають на окупованій території або в зоні ведення бойових дій, призначається з наступного дня після досягнення пенсійного віку або встановлення інвалідності, незалежно від строку звернення за пенсією.

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УНІАН За матеріалами:

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