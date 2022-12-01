ВР призначила Кубракова віцепрем'єром - міністром інфраструктури і регіонального розвитку — Finance.ua

ВР призначила Кубракова віцепрем'єром - міністром інфраструктури і регіонального розвитку
Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова з посади міністра інфраструктури України та одразу призначила віцепрем’єр-міністром — міністром інфраструктури та регіонального розвитку.
Про це народний депутат із фракції «Голос» Ярослав Железняк повідомив у Телеграмі.
За його словами, звільнення Кубракова підтримали 242 депутати.
Водночас за призначення проголосували 263 парламентарії. Железняк додав, що під час голосування за призначення Кубракова на посаду віцепрем’єра — міністра інфраструктури та регіонального розвитку був присутній Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Нагадаємо, 30 листопада до Верховної Ради надійшла заява Олександра Кубракова про звільнення з посади міністра інфраструктури, яку він обіймав з 20 травня 2021 року.
До цього Кубраков очолював Державне агентство автомобільних доріг (Укравтодор).
Раніше він працював у маркетингу впродовж 2004-2011 років, зокрема в компаніях «Пріоком», «Київстар» і «Фінанси та Кредит». В різні роки обіймав посади радника міського голови в КМДА, керівника проєтного офісу Міністерства юстиції України, керівника сектору телекомунікацій та IT в Офісі ефективного регулювання.
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