ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто — Finance.ua

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ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто

Технології&Авто
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ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто
ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто
До Верховної Ради внесли законопроєкт, що має на меті обмеження імпорту неякісних старих автомобілів з Європейського Союзу (ЄС) і передбачає введення великих штрафів за експлуатацію автомобілів, технічні характеристики яких не відповідають встановленим в Україні нормам.
Законопроєктом № 9210-1 передбачено внесення змін до ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших суміжних законів, спрямованих на підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів.
Автори законопроєкту зазначають, що створили цей проєкт з метою боротьби з практикою ввезення вживаних авто з ЄС, в яких двигун або інші компоненти було замінено на деталі нижчої якості, що може вплинути на екологічні характеристики та загальну безпеку авто.
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У пояснювальній записці йдеться про те, що керування автомобілем, який має суттєві технічні несправності, несанкціоновано або технічно неякісно переобладнаний, а також не відповідає технічним характеристикам виробника, серед інших чинників є однією з причин ДТП та їхніх тяжких наслідків.
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Тому депутати пропонують карати водіїв, які їздять на таких авто, штрафом у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також, власнику автомобіля, який своєчасно не пройшов техогляд, загрожує штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз це 680 грн.
Щоб не порушувати правил і уникнути штрафів, автовласники мають переконатися, що їхні машини відповідають необхідним технічним характеристикам, і своєчасно проходити техогляд. Нардепи сподіваються, що нові правила підвищать безпеку руху транспортних засобів на дорогах України та зменшать кількість ДТП, спричинених технічно несправними машинами.
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За матеріалами:
uamotors
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