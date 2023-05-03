ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто — Finance.ua

ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто Сьогодні 20:00 — Технології&Авто

ВР хоче запровадити великі штрафи за експлуатацію вживаних авто

До Верховної Ради внесли законопроєкт, що має на меті обмеження імпорту неякісних старих автомобілів з Європейського Союзу (ЄС) і передбачає введення великих штрафів за експлуатацію автомобілів, технічні характеристики яких не відповідають встановленим в Україні нормам.

Законопроєктом № 9210-1 передбачено внесення змін до ст. 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших суміжних законів, спрямованих на підвищення безпеки експлуатації транспортних засобів.

Автори законопроєкту зазначають, що створили цей проєкт з метою боротьби з практикою ввезення вживаних авто з ЄС, в яких двигун або інші компоненти було замінено на деталі нижчої якості, що може вплинути на екологічні характеристики та загальну безпеку авто.

У пояснювальній записці йдеться про те, що керування автомобілем, який має суттєві технічні несправності, несанкціоновано або технічно неякісно переобладнаний, а також не відповідає технічним характеристикам виробника, серед інших чинників є однією з причин ДТП та їхніх тяжких наслідків.

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Тому депутати пропонують карати водіїв, які їздять на таких авто, штрафом у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Також, власнику автомобіля, який своєчасно не пройшов техогляд, загрожує штраф у розмірі сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Зараз це 680 грн.

Щоб не порушувати правил і уникнути штрафів, автовласники мають переконатися, що їхні машини відповідають необхідним технічним характеристикам, і своєчасно проходити техогляд. Нардепи сподіваються, що нові правила підвищать безпеку руху транспортних засобів на дорогах України та зменшать кількість ДТП, спричинених технічно несправними машинами.

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