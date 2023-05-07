В Україні порахували середній вік автомобілів — Finance.ua

В Україні порахували середній вік автомобілів Сьогодні 09:50 — Технології&Авто

В Україні дуже старий парк авто. Так, станом на початок 2023 року середній вік автомобілів в українському автопарку становить 23,2 роки.

За словами експертів, за 2022 рік цей показник зріс ще на півроку. Це означає небезпечну тенденцію перетворення України на кладовище автомотлоху зі всього світу.

Фахівці кажуть, що ситуацію можуть виправити лише електромобілі. Їх почали масово випускати лише 10-12 років тому, тому їх парк в Україні майже в 4 рази молодший за парк авто з ДВЗ.

Так, середній вік електромобілів станом на 01.04.23 становив 6,15 роки, при більшому за 50 тис. парку електроавто.

Як повідомлялось, у квітні українці придбали 93,5 тис. вживаних автомобілів. Це на 47% більше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року.

Раніше ми повідомляли, що найбільший попит серед вживаних авто з-за кордону мають доступні моделі вартістю $1-2 тисячі. За підсумками останніх 6 місяців, таких було майже третина від загальної кількості ввезених.

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