ВПС США планують збудувати флот безпілотників з ШІ на $6 млрд — Finance.ua

ВПС США планують збудувати флот безпілотників з ШІ на $6 млрд 01.09.2023, 01:01 — Технології&Авто

ВПС США планують збудувати флот безпілотників з ШІ на $6 млрд

Пентагон під тиском Китаю, який прискорився у закупівлі зброї останніми місяцями, запустив програму, спрямовану на створення американської бази виробництва безпілотників. ВПС США у рамках цих зусиль запросили майже $6 млрд федерального фінансування протягом наступних 5 років на створення флоту безпілотних літаків XQ-58A Valkyrie, кожен з яких обійдеться у $3 млн.

Valkyrie поставляються компанією Kratos Defence & Security Solutions у рамках програми ВПС США Low Cost Attritable Strike Demonstrator (LCASD). 9-метровий безпілотник важить 1100 кг без палива та може нести до 500 кг боєприпасів.

XQ-58 було створено як малопомітний літак супроводу для підтримки F-22 і F-35 (найсучасніші та найпотужніші бойові машини в арсеналі Америки вартістю $143 млн і $75 млн відповідно) під час виконання бойових завдань, хоча ВПС США вбачають у ньому й інші ролі з пристосуванням зброї та приладів для окремих місій — зокрема для спостереження та поповнення запасів.

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Цього місяця Kratos провів тригодинну демонстрацію для XQ-58 під управлінням ШІ на авіабазі Елгін.

«Це дуже дивне відчуття. Злітати поряд з чимось, що самостійно приймає рішення. І це не людський мозок», — сказав в коментарі New York Times пілот-випробувач ВПС США Рос Елдер.

У червні начальник відділу випробувань і операцій ВПС США полковник Такер Гамільтон припустив на конференції, що штучний інтелект потенційно зможе вразити свого оператора — однак у Міноборони заявили, що він «неправильно висловився»

Запит бюджету для Пентагону мають розглянути у Конгресі й, в разі схвалення, програма XQ-58 у 2024 році потребуватиме початкових витрат у розмірі $3,3 млрд.

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