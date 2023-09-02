ВПП ООН розпочала в Україні проєкт доплат пенсіонерам: хто отримає допомогу — Finance.ua
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ВПП ООН розпочала в Україні проєкт доплат пенсіонерам: хто отримає допомогу

Особисті фінанси
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Всесвітня продовольча програма ООН в Україні розпочала проєкт доплат пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій.
Про це ВПП ООН повідомляє 31 серпня.

Хто може отримати виплати

ВПП надає грошову допомогу пенсіонерам, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій (включених до визначеного урядом переліку) та які отримують пенсійні виплати менші за 3000 грн і не отримували інших грошових допомог (допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) чи від міжнародних організацій) з 1 березня 2023 року.
Загалом впродовж щонайменше 4 місяців понад 260 тисяч пенсіонерів у дев’яти областях України отримуватимуть доплати до пенсій.
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Чи треба подавати заяву? Ні, інформація про таких пенсіонерів міститься в базі даних Пенсійного фонду, подавати заяву чи запит до Всесвітньої продовольчої програми, чи до Пенсійного фонду не потрібно.
Наразі до переліку областей увійшли Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Луганська, Миколаївська, Херсонська, Чернігівська, Сумська та Харківська. Втім вони можуть змінюватися залежно від наказу Міністерства реінтеграції.

Сума виплати

Пенсіонери, які відповідають умовам отримання цієї допомоги, отримуватимуть щомісячну виплату від ВПП у розмірі різниці між пенсією, яку вони вже отримують, і сумою 3000 грн, мінімальний розмір виплати — 100 грн. Кошти виплачуються безпосередньо WFP на банківський рахунок, на який пенсіонери отримують свої звичайні пенсійні виплати.
Наразі програма фінансується Європейським Союзом із додатковими внесками Норвегії, Швеції та приватних донорів.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10−20 хвилин собі на карту цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами:
Економічна Правда
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