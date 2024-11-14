ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати — Finance.ua
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ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати

Особисті фінанси
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ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати
ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати
В Одесі було запроваджено нову одноразову виплату для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).
Ця допомога надається громадянам, які нещодавно переселилися в місто, за дотримання певних умов.

Кому надається допомога?

Для отримання виплати переселенці мають пройти попередню реєстрацію. Як повідомляє благодійний фонд «Спадщина», допомога буде доступна тим, хто:
  • покинув зону бойових дій;
  • зареєструвався в Одесі після 1 листопада 2024 року (не раніше).
Насамперед допомогу отримають громадяни з уразливих категорій, таких як люди з інвалідністю, неповні сім’ї з дітьми, а також пенсіонери.

Як зареєструватися?

Зареєструватися для отримання виплати можна тільки у визначені дні — щовівторка та щочетверга з 10:00 до 13:00.
Заявки приймаються за телефоном (098)-36−86−513, фахівець на ім’я Оксана допоможе оформити заявку.
Якщо у вас є пропозиції або скарги, їх можна передати за телефоном (073)-23−10−400 (контактна особа — Вікторія).
Ті, хто підпадає під умови, зможуть отримати необхідну фінансову допомогу для подолання труднощів, пов’язаних із переміщенням та адаптацією в новому місці.
За матеріалами:
Socportal
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