ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати — Finance.ua

ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати Вчора 19:13 — Особисті фінанси

ВПО в Одесі можуть отримати нові одноразові виплати

В Одесі було запроваджено нову одноразову виплату для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Ця допомога надається громадянам, які нещодавно переселилися в місто, за дотримання певних умов.

Кому надається допомога?

Для отримання виплати переселенці мають пройти попередню реєстрацію. Як повідомляє благодійний фонд «Спадщина», допомога буде доступна тим, хто:

покинув зону бойових дій;

зареєструвався в Одесі після 1 листопада 2024 року (не раніше).

Насамперед допомогу отримають громадяни з уразливих категорій, таких як люди з інвалідністю, неповні сім’ї з дітьми, а також пенсіонери.

Як зареєструватися?

Зареєструватися для отримання виплати можна тільки у визначені дні — щовівторка та щочетверга з 10:00 до 13:00.

Заявки приймаються за телефоном (098)-36−86−513 , фахівець на ім’я Оксана допоможе оформити заявку.

Якщо у вас є пропозиції або скарги, їх можна передати за телефоном (073)-23−10−400 (контактна особа — Вікторія).

Ті, хто підпадає під умови, зможуть отримати необхідну фінансову допомогу для подолання труднощів, пов’язаних із переміщенням та адаптацією в новому місці.

Socportal За матеріалами:

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