Вперше з початку війни: обсяги торгівлі між росією та Китаєм почали скорочуватися — Finance.ua

Вперше з початку війни: обсяги торгівлі між росією та Китаєм почали скорочуватися

12
Російсько-китайська торгівля вперше від початку війни почала скорочуватися.
Про це з посиланням на російського міністра промисловості та торгівлі Антона Аліханова повідомляє The Moscow Times.
«Цього року ми фіксуємо певне зниження у взаємній торгівлі», — заявив кремлівській управлінець.
За китайськими даними, за січень-липень двосторонній товарообіг знизився до 125,8 млрд доларів (-8% рік до року) після майже дворазового зростання впродовж попередніх трьох років.
За підсумками першого півріччя Китай скоротив закупівлі практично всіх ключових сировинних товарів у Росії. Так, постачання нафти знизилися на 11% (до 49,11 млн тонн), тоді як постачання нафтопродуктів впали на 28% (до 5,51 млн тонн).
Постачання СПГ впали на 13%, до 3,22 млн тонн. У випадку з деревиною та вугіллям падіння становило по 10%. Постачання з Китаю до РФ також знизилися — на 9%. Наприклад, постачання автомобілів обвалилося на 61%. Причинами зниження обсягів торгівлі називають санкції, а також те, що російський ринок наситився китайською продукцією — принаймні у деяких сегментах.
Скорочення китайського попиту на російські товари (особливо нафту), посилює тиск на кремлівській бюджет, оскільки енергоносії виступають найважливішим джерелом доходів для федеральної скарбниці.
За матеріалами:
УНІАН
