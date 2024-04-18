Вперше з 2022 року: Китай скоротив експорт до росії — Finance.ua

Вперше з 2022 року: Китай скоротив експорт до росії Сьогодні 13:36

Вперше з 2022 року: Китай скоротив експорт до росії

У березні експорт Китаю до рф скоротився на 16%, що стало першим таким зниженням з середини позаминулого року.

Про це повідомляє Bloomberg , посилаючись на дані китайської митниці.

Причиною цього експерти вважають погрози Сполучених Штатів щодо санкцій проти КНР, якщо її товари сприятимуть вторгненню росії в Україну.

Агенція зазначає, що путін може підняти питання про необхідність збільшення обсягів торгівлі між країнами під час переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном: відвідати КНР російський президент планує у травні.

За словами одного з російських джерел, самі росіяни уповільнення темпів зростання розглядають у якості «тимчасового"‎. У той же час офіційний Кремль не став коментувати ситуацію у торгівлі.

Зазначимо, що за підсумками 2023 року товарообіг між Пекіном та Москвою сягнув рекордних 240 млрд дол. Цьому посприяв китайський імпорт російської нафти та китайський експорт до РФ автомобілів, електроніки та обладнання, необхідного для промислових потреб.

росія та Китай — дружба дає тріщину

У квітні повідомлялось, що банки КНР почали блокувати російські платежі за компоненти для складання електроніки. Мова йшла про так звані «‎кіт-набори"‎, до яких входять процесори, корпуси пристроїв, екрани та ін.

А у березні стало відомо, що банки КНР приступили до блокування платежів з рф в юанях. Серед організацій, які відмовились проводити транзакції, були як мінімум вісім банків, зокрема Great Wall West China та China Guangfa Bank.

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УНІАН За матеріалами:

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