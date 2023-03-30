Вперше в Європі на аукціоні продадуть тиранозавра. У Швейцарії показали лот — Finance.ua

Вперше в Європі на аукціоні продадуть тиранозавра. У Швейцарії показали лот Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Вперше в Європі на аукціоні продадуть тиранозавра. У Швейцарії показали лот, Фото: kollerauktionen.ch

У Швейцарії презентували скелет гігантського тиранозавра , якому 67 млн років. Його планують продати у Цюріху 18 квітня 2023 року.

«Очікується, що величезного хижака на ім’я TRX-293 Трініті, куплять за 5-8 млн швейцарських франків (5,43-8,7 млн дол. США), коли його буде виставлено на продаж у Цюриху», — повідомило агентство Reuters

Висота тиранозавра сягає 3,9 метра, а довжина — 11,6 метра. Це лише втретє скелет T-Rex виставили на аукціон, до того ж, вперше його можна придбати у Європі.

Скам’янілі TRX викликають величезний інтерес, адже майже всі інші скелети зберігаються в музеях. Два інших тиранозавра, які знайшли в Північній Америці, продали у 1997 та 2020 роках за 8,4 та 31,8 млн дол.

Фото: kollerauktionen.ch

«Це не зліпок і не копія, це оригінал. І їх дуже мало, дуже мало. Насправді приблизно до 1970 або 1980 років було менше дюжини тиранозаврів, більшість з них вже були в музеях Сполучених Штатів», — пояснив палеонтолог з Музею динозаврів Аатхал у Швейцарії Ханс Якоб-Сібер.

Нагадаємо, у 2022 році аукціонний дім Christie’s заявив про проведення серії торгів, які мають підтримати гуманітарні ініціативи в Україні та допомогти зберегти культурну спадщину країни. У ході трьох благодійних аукціонів організатори планували зібрати щонайменше 1 мільйон доларів. Кошти передадуть організаціям, які займаються гуманітарною допомогою та збереженням культурної спадщини України.

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