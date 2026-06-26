Вперше в історії: Король Чарльз III розповів, скільки податків сплачує Сьогодні 21:23 — Світ

Король Британії Чарльз III

Букінгемський і Кенсінгтонський палаци вперше опублікували інформацію про особисті податкові зобов’язання Короля Чарльза III та Принца Вільяма на їхніх нинішніх посадах.

За 2024−2025 податковий рік Король Чарльз III добровільно сплатив 12,9 млн фунтів стерлінгів (приблизно 17 млн дол.) податку на доходи та приріст капіталу. Принц Вільям сплатив 7,76 млн фунтів (10,24 млн дол.).

Про це пише Bloomberg

При цьому Букінгемський палац не уточнив, за якою ставкою оподатковуються доходи монарха. Водночас у звіті про герцогство Ланкастер зазначено, що у 2024−2025 роках король отримав 26,5 млн фунтів (майже 35 млн дол.) дивідендів. У звіті Принца Вільяма сказано, що він сплачує податок за найвищою ставкою з усіх своїх особистих доходів і доходів від приросту капіталу.

Звідки надходять кошти королівської родини

За словами хранителя королівської скарбниці Джеймса Чалмерса, система фінансування монархії має чіткі правила, які сформувалися протягом століть і закріплені законодавством.

Для виконання офіційних обов’язків королівська родина отримує фінансування через Sovereign Grant — щорічну державну виплату, що формується з прибутків Crown Estate. Наступного року її розмір скоротиться до 99,9 млн фунтів із нинішніх 137,9 млн фунтів після завершення масштабної реконструкції Букінгемського палацу та через зміну фінансових показників Crown Estate.

Особистий дохід монарха також забезпечує герцогство Ланкастер, яке володіє понад 40 тис. акрів землі в Англії та Уельсі. Для Принца Вельського аналогічну роль виконує герцогство Корнуолл із земельними володіннями площею близько 130 тис. акрів.

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Разом із фінансовим звітом палац повідомив, що після завершення реконструкції Король Чарльз III та Королева Камілла не планують використовувати Букінгемський палац як особисте місце проживання.

У заяві наголошується, що палац залишиться церемоніальним центром британської монархії, основним місцем роботи королівського двору та історичною пам’яткою з ширшим доступом для відвідувачів.

Саме подружжя й надалі проживатиме в Кларенс-хаусі, який уже понад 20 років є їхньою лондонською резиденцією.

Чому фінанси монархії опинилися в центрі уваги

Оприлюднення податкових даних відбулося на тлі посиленої уваги до фінансів британської королівської родини.

На початку червня Національне аудиторське управління Великої Британії повідомило, що Принц Ендрю отримував приватний дохід, здаючи в суборенду три будинки на території королівського маєтку, сплачуючи при цьому символічну орендну плату.

Король Чарльз III раніше вже розкривав інформацію про свої податки, коли був Принцом Вельським. Його мати, Королева Єлизавета II, почала добровільно сплачувати податок на доходи та приріст капіталу ще у 1992 році після пожежі у Віндзорському замку. Однак до цього часу жоден британський монарх не оприлюднював суму своїх особистих податкових платежів уже після сходження на престол.

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