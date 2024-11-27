🕺 Вперше в історії Finance.ua: -30% на автоцивілку за… танець — Finance.ua
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🕺 Вперше в історії Finance.ua: -30% на автоцивілку за… танець

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🕺 Вперше в історії Finance.ua: -30% на автоцивілку за… танець
🕺 Вперше в історії Finance.ua: -30% на автоцивілку за… танець
💃 Хто сказав, що автострахування — це нудно? Твоя безпека на дорозі ще не була такою драйвовою!
1️⃣ Зніми відео до 40 секунд, де ти танцюєш (так, саме танцюєш!) та отримай знижку -30% на автоцивілку. Стиль, настрій і музика — на твій вибір.
2️⃣ Відправ відео за посиланням СЮДИ.
3️⃣ Отримай свій унікальний промокод, який буде діяти тільки 29.11 та 30.11.
А щоб тобі було легше обрати пісню — ми прикріплюємо наш ульотний плейлист для автомобілістів. Користуйся 🫶
📢 Офіційні умови акції за посиланням.
Не гальмуй, хапай свій шанс, поки музика грає!
За матеріалами:
Finance.ua
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