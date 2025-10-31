0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Вперше скасовано санкції, запроваджені чинним Президентом

218
Вперше скасовано санкції, запроваджені чинним Президентом
Вперше скасовано санкції, запроваджені чинним Президентом
В Україні вперше скасовано санкції, які запровадив чинний Президент. Йдеться про громадянина Франції. Це стало фіналом дворічного юридичного процесу, у якому держава фактично визнала власну помилку.
Адвокат, партнер VB Partners Денис Шкаровський у своєму блозі на Економічній правді зазначає: ця справа показала, що навіть у політично чутливих питаннях санкції можуть бути скасовані у правовий спосіб — за умови системного та комплексного підходу.
Санкції запровадили у лютому 2023 року за ініціативою НБУ. Підстава — нібито участь іноземця в керівному органі російського банку. Проте документальні докази свідчили протилежне: співпраця з банком припинилася ще у 2020 році.
Рішення ухвалювали поспіхом, спираючись на застарілі дані. Жодних реальних доказів зв’язків із державою-агресором не було.
Команда VB Partners пройшла повний шлях: звернення до НБУ, РНБО, Президента, дипломатична підтримка Франції, судовий процес. У лютому 2025 року Верховний Суд визнав санкції безпідставними.
4 жовтня Президент скасував указ — уперше ще до завершення апеляції.
Цей прецедент показує: навіть у складних санкційних справах результат можливий, якщо діяти послідовно, довготривало й комплексно.
За матеріалами:
VB Partners
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems