Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили — Finance.ua
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Воєнний стан та мобілізацію в Україні знову продовжили

Казна та Політика
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Президент Володимир Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану в Україні.
Глава держави підписав закон № 10 456 про продовження воєнного стану, а також закон № 10 457 про продовження строку проведення загальної мобілізації.
Відповідно обидва терміни продовжено з 14 лютого 2024 року на 90 днів, до 13 травня 2024 року.
Це було десяте рішення по дії воєнного стану та загальної мобілізації з початку повномасштабної війни.
Воєнний стан в Україні запровадили через повномасштабне вторгнення РФ, яке сталося 24 лютого 2022 року. Це особливий правовий режим, що передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.
Загальна мобілізація — це оперативний механізм поповнення лав Збройних сил, який проводиться одночасно на всій території України.
У цей період мобілізації підлягають усі громадяни віком від 18 до 60 років (переважно чоловіки), які можуть виконувати військовий обов’язок.
Зазначимо, що 30 січня уряд повторно вніс до Верховної Ради законопроєкт про мобілізацію, військовий облік та проходження військової служби. Документом, зокрема, пропонується змінити порядок її проведення.
За матеріалами:
РБК-Україна
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