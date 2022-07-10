«Вовк з Волл-стріт» назвав Bitcoin довгостроковим хеджем проти інфляції — Finance.ua
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«Вовк з Волл-стріт» назвав Bitcoin довгостроковим хеджем проти інфляції

Фінтех і Картки
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«Вовк з Волл-стріт» назвав Bitcoin довгостроковим хеджем проти інфляції
«Вовк з Волл-стріт» назвав Bitcoin довгостроковим хеджем проти інфляції
Колишній американський брокер Джордан Белфорт, відомий як «Вовк з Волл-стріт», закликав купувати Bitcoin на строк, більший ніж один-два роки як довгострокову страховку проти інфляції.
За словами експерта, зі збільшенням інвестиційного горизонту зростає можливість отримати прибуток.
«Якщо ви візьмете три- або п’ятирічний період, я дуже здивуюся, якщо ви не заробите. Фундаментальні основи Bitcoin справді сильні», — пояснив він.
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«У нього обмежена пропозиція. Оскільки інфляція продовжує зростати, настане час, коли Bitcoin почне торгуватися як засіб заощадження, а не як акція зростання», — пояснив фахівець.
Поточну високу кореляцію першої криптовалюти із індексом Nasdaq Белфорт пояснив стадією становлення. За його словами, це проявляється у відсутності «реальної інституційної власності», що можна вирішити за допомогою регулювання.
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«На криптовалютному ринку ви можете залучити кошти. Але немає розкриття інформації, що загрожує поганим результатом», — пояснив він.
«Вовк з Волл-стріт» порадив інвесторам насамперед звертати увагу на команду та корисність проєкту. За його словами, варто уникати тих, які не здатні конкурувати із централізованими альтернативами.
Нагадаємо, наприкінці 2021 року Белфорт назвав мем-криптовалюти Shiba Inu і Dogecoin «безглуздими і такими, що не мають цінності».
До речі, на CoinSmart ви можете легко купувати та продавати крипту прямо зі свого ПК чи смартфона. А за промокодом GETCRYPTO ще й отримаєте знижку у розмірі 20$ у BTC на перший депозит.

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За матеріалами:
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