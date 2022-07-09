Bitcoin дістався найвищого рівня з середини червня — Finance.ua

Bitcoin дістався найвищого рівня з середини червня Вчора 11:16 — Фінтех і Картки

Bitcoin дістався найвищого рівня з середини червня

Вперше з середини червня поточного року флагманська криптовалюта змогла дістатися значного рівня на позначці $ 22 000. За минулі декілька днів вартість Bitcoin зросла майже на 10%, при цьому актив котрий день поспіль знаходиться в зеленій зоні.

На цьому тлі впевнено зміцнюють свої позиції більшість альткоїнів, а загальна капіталізація крипторинка наближається до рівня $ 1 трлн.

Думки багатьох експертів щодо поточної ситуації розділилися. Глава компанії Galaxy Digital Майк Новограц нещодавно висловив тезу, що Bitcoin продовжить деякий час рухатися до консолідації. Він також не виключив і ймовірності зниження з урахуванням несприятливої ​​макроекономічної обстановки.

Представник Piper Sandler Companies Крейг Джонсон вважає, що бичача корекція на ринку є позитивним чинником. Якщо котирування BTC утримаються вище позначки в $ 26 000, то можна розраховувати на подальший розвиток тенденції на зростання.

На даний момент вартість криптовалюти № 1 складає $ 21 500.

До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

noworries За матеріалами:

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