Стратег Bloomberg спрогнозував зростання Bitcoin у наступні шість місяців — Finance.ua
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Стратег Bloomberg спрогнозував зростання Bitcoin у наступні шість місяців

Фінтех і Картки
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Ціна Bitcoin демонструє ту ж поведінку, що і при формуванні закінчення ведмежого ринку у 2018 році. Такий висновок зробив старший стратег Bloomberg Intelligence з біржових товарів Майк МакГлоун.
Експерт вказав на дисконт поточної ціни першої криптовалюти до її ковзних середніх за 50-тижневий та 100-тижневий періоди, а також на розмір просідання Bloomberg Galaxy Crypto Index від ATH.
У 2018 році біткойн подешевшав з $16 000 у січні до $3200 до середини грудня, щоб надалі повернутися до $13 000 у наступні шість місяців.
Фахівець зазначив, що ринок цифрових активів наблизився до моменту істини.
«Біткойн стоїть на порозі одного з найбільших бичачих ринків, який розпочнеться у другому півріччі. Або багато хто почне визнавати, що цифрові активи стали невдалим експериментом. Ми вважаємо, що популяризація криптовалют продовжиться», — заявив МакГлоун.
Експерт порівняв падіння криптовалютного ринку в першому півріччі з «бульбашкою доткомів 2000–2002 років, що лопнула». Усунення левериджу було характерним для всіх ризикових активів у цей період, додав він.
Фахівець назвав малоймовірним подальше підвищення ФРС ключової ставки на 75 б. п. у разі збереження зафіксованих у січні-червні темпів падіння фондового ринку.
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За матеріалами:
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