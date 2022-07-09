Стратег Bloomberg спрогнозував зростання Bitcoin у наступні шість місяців — Finance.ua

Стратег Bloomberg спрогнозував зростання Bitcoin у наступні шість місяців Вчора 19:43 — Фінтех і Картки

Ціна Bitcoin демонструє ту ж поведінку, що і при формуванні закінчення ведмежого ринку у 2018 році. Такий висновок зробив старший стратег Bloomberg Intelligence з біржових товарів Майк МакГлоун.

Експерт вказав на дисконт поточної ціни першої криптовалюти до її ковзних середніх за 50-тижневий та 100-тижневий періоди, а також на розмір просідання Bloomberg Galaxy Crypto Index від ATH.

У 2018 році біткойн подешевшав з $16 000 у січні до $3200 до середини грудня, щоб надалі повернутися до $13 000 у наступні шість місяців.

Фахівець зазначив, що ринок цифрових активів наблизився до моменту істини.

«Біткойн стоїть на порозі одного з найбільших бичачих ринків, який розпочнеться у другому півріччі. Або багато хто почне визнавати, що цифрові активи стали невдалим експериментом. Ми вважаємо, що популяризація криптовалют продовжиться», — заявив МакГлоун.

Експерт порівняв падіння криптовалютного ринку в першому півріччі з «бульбашкою доткомів 2000–2002 років, що лопнула». Усунення левериджу було характерним для всіх ризикових активів у цей період, додав він.

Фахівець назвав малоймовірним подальше підвищення ФРС ключової ставки на 75 б. п. у разі збереження зафіксованих у січні-червні темпів падіння фондового ринку.

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