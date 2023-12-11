ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої — Finance.ua
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ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої

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ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої
ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої
Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди усіх країн підвищити податки на алкоголь і солодкі напої, щоб зменшити кількість смертей.
Про це йдеться у повідомленні відомства.
В організації наголошують, що більшість країн не використовують податки для стимулювання здорової поведінки серед населення. Щорічно 2,6 мільйона людей помирають від вживання алкоголю і 8 мільйонів людей — через нездорове харчування. Збільшення податку на алкоголь зменшить цю кількість смертей.
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Акцизний податок на алкогольні напої застосовується принаймні в 148 країнах на національному рівні. Однак у мінімум 22 країнах вино звільнене від цього податку, більшість з них розташовані в Європейському регіоні.
«Оподаткування шкідливих для здоров’я продуктів сприяє зміцненню здоров’я населення. Це позитивно впливає на суспільство, зменшує кількість хвороб і ослаблення здоров’я, а уряди отримують дохід від надання державних послуг», — сказав директор ВООЗ зі зміцнення здоров’я Рюдігер Креч.
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За матеріалами:
Espreso.tv
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