ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої — Finance.ua

ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої Вчора 18:39 — Світ

ВООЗ закликала всі країни підвищити податки на алкоголь і солодкі напої

Всесвітня організація охорони здоровʼя закликала уряди усіх країн підвищити податки на алкоголь і солодкі напої, щоб зменшити кількість смертей.

Про це йдеться у повідомленні відомства.

В організації наголошують, що більшість країн не використовують податки для стимулювання здорової поведінки серед населення. Щорічно 2,6 мільйона людей помирають від вживання алкоголю і 8 мільйонів людей — через нездорове харчування. Збільшення податку на алкоголь зменшить цю кількість смертей.

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Акцизний податок на алкогольні напої застосовується принаймні в 148 країнах на національному рівні. Однак у мінімум 22 країнах вино звільнене від цього податку, більшість з них розташовані в Європейському регіоні.

«Оподаткування шкідливих для здоров’я продуктів сприяє зміцненню здоров’я населення. Це позитивно впливає на суспільство, зменшує кількість хвороб і ослаблення здоров’я, а уряди отримують дохід від надання державних послуг», — сказав директор ВООЗ зі зміцнення здоров’я Рюдігер Креч.

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