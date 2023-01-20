Volvo вперше випустить електричний мінівен — Finance.ua

Volvo вперше випустить електричний мінівен Сьогодні 01:34 — Технології&Авто

Zeekr 009, на базі якого буде створений новий електрокар., Фото:Zeekr 009

Згідно зі слайдом, показаним під час презентації китайського підрозділу Volvo, новинка вийде вже цього року.

Майбутній мінівен Volvo буде заснований на Zeekr 009.

Фото: Volvo

Volvo та Zeekr належать Geely Group. Zeekr 009 створено на базі електромобіля Geely SEA. Він має двомоторну повнопривідну установку потужністю 544 к.с. та максимальним запасом ходу 822 кілометри. Планується, що пізніше буде випущена також задньопривідна версія.

Поточна ціна цього електрокара починається з 499 тисяч юанів (74440 доларів).

Volvo MPV буде використовувати ту ж платформу та трансмісію. Точки підвіски шасі теж залишаться незмінними, але новинка отримає новий дизайн. Напівконцепт Volvo буде випущений у третьому кварталі 2023 року, а серійна версія з’явиться на китайському автомобільному ринку у четвертому кварталі.

Поки що не ясно, чи експортуватиметься цей електрокар до інших країн.

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