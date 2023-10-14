Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів — Finance.ua

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Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів

Фондовий ринок
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Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів
Volvo відключила російських користувачів від своїх онлайн-сервісів
Шведський концерн Volvo припинив доступ російських користувачів до своїх онлайн-сервісів, в тому числі програми для дилерів VIDA та частково мобільного сервісу Volvo On Call.
Про це інформує російський сайт iXBT.com.
Дилери заявляють, що не зможуть виконати деякі роботи, наприклад, кодувати нові ключі.
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Мобільний додаток і сервіс Volvo On Call поки що не були повністю припинені, але власники помітили, що остання версія програми не працює. Також спостерігаються збої на деяких моделях смартфонів і в роботі тих чи інших функцій.
Повідомляється, що проблеми стосуються машин Volvo нового покоління, а для моделей, які не вимагають інтернет-з'єднання та віддалених баз даних, фактично нічого не зміниться.
Раніше подібні рішення приймали Mercedes-Benz, Audi, BMW і Jaguar Land Rover.
28 лютого 2022 року шведський виробник Volvo заявив, що закриває усе своє виробництво та продаж у росії через напад москви на Україну.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Espreso.tv
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