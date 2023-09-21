Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року — Finance.ua
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Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року

Технології&Авто
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Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року
Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року
Шведський бренд Volvo має намір зняти з виробництва всі дизельні автомобілі. Усі моделі, що залишилися, знімуть із виробництва до початку 2024 року.
Про це розповіли на сайті Carscoops.
Під час Тижня клімату в Нью-Йорку представники Volvo заявили, що всього за кілька місяців буде побудовано останній автомобіль бренду з дизельним двигуном.
Головними причинами такого рішення є зміна ринкового попиту і посилення норм шкідливих викидів. У майбутньому автовиробник зосередиться на випуску електричних моделей.
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Останнім дизельним двигуном Volvo є 2,0-літровий чотирициліндровий турбований мотор потужністю від 150 до 235 к.с. Ним оснащуються різні моделі у версіях D3, D4 і D5.
У Volvo зізналися, що епоха дизельних двигунів у Європі добігає кінця. Тепер же найпопулярнішими автомобілями стануть електрокари та гібридні моделі.
Volvo випускатиме виключно електричні авто з 2030 року. Бренд прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року.
За матеріалами:
Фокус
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