Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року — Finance.ua

Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року Вчора 03:16 — Технології&Авто

Volvo припинить випускати дизельні автомобілі з 2024 року

Шведський бренд Volvo має намір зняти з виробництва всі дизельні автомобілі. Усі моделі, що залишилися, знімуть із виробництва до початку 2024 року.

Про це розповіли на сайті Carscoops.

Під час Тижня клімату в Нью-Йорку представники Volvo заявили, що всього за кілька місяців буде побудовано останній автомобіль бренду з дизельним двигуном.

Головними причинами такого рішення є зміна ринкового попиту і посилення норм шкідливих викидів. У майбутньому автовиробник зосередиться на випуску електричних моделей.

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Останнім дизельним двигуном Volvo є 2,0-літровий чотирициліндровий турбований мотор потужністю від 150 до 235 к.с. Ним оснащуються різні моделі у версіях D3, D4 і D5.

У Volvo зізналися, що епоха дизельних двигунів у Європі добігає кінця. Тепер же найпопулярнішими автомобілями стануть електрокари та гібридні моделі.

Volvo випускатиме виключно електричні авто з 2030 року. Бренд прагне досягти вуглецевої нейтральності до 2040 року.

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