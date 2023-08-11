Geely та Volvo показали спортивний електромобіль з великим запасом ходу (фото) — Finance.ua
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Geely та Volvo показали спортивний електромобіль з великим запасом ходу (фото)

Технології&Авто
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Geely та Volvo показали спортивний електромобіль з великим запасом ходу (фото)
Geely та Volvo показали спортивний електромобіль з великим запасом ходу (фото), Фото: Zeekr
Лінійку електромобіля Zeekr 001 поповнить нова заряджена версія FR. Вона відрізняється новим кузовним обвісом і зможе проїхати понад 600 км на одному заряді.
Про це розповіли на сайті Automotive News Europe.
Zeekr 001 FR стане найшвидшою модифікацією електромобіля. Зовні вона відрізняється новим кузовним обвісом із карбоновими деталями.
Ззаду з’являться великий спойлер і дифузор з вуглеволокна. Ще однією відмінною рисою новинки стануть червоні контрастні елементи на кузові.
Фото: Zeekr
Фото: Zeekr
Zeekr 001 FR отримав поліпшену підвіску, щоб проходити повороти на вищій швидкості. В інтер'єрі також можна буде помітити кілька змін порівняно зі стандартною моделлю.
Новинку можуть оснастити двома електромоторами сумарною потужністю 544 к.с. Таку силову установку можна знайти на топовому Zeekr 001.
Розгін від 0 до 100 км/год займатиме близько 3,5 секунди. Максимальна швидкість поки що невідома.
Очікується, що ціна Zeekr 001 FR становитиме близько 1 мільйона юанів (138 600 доларів). Заряджений електромобіль представлять на заході ZEEKR Technology Evolution Day.
За матеріалами:
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