0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Volvo представила свій перший електричний позашляховик середнього розміру

Технології&Авто
260
Автомобіль має надшвидку зарядку та запас ходу 810 кілометрів.
Автомобіль має надшвидку зарядку та запас ходу 810 кілометрів., www.bloomberg.com
Компанія-виробник автомобілів Volvo Car AB презентувала у Швеції свій перший повністю електричний середньорозмірний позашляховик Volvo EX60.
Про це повідомляє Bloomberg.
У компанії розповіли, що п’ятимісний автомобіль, представлений на заході за межами Стокгольма в середу, має стати «тим, хто змінює правила гри» у майбутньому зростанні Volvo.
Початкова ціна в Німеччині становить 62 990 євро (73 701 долар США), що відповідає ціні бестселера гібридного позашляховика XC60.
«Найважливішою перешкодою для електрифікації було те, що електромобілі занадто дорогі. Ціна цього автомобіля приблизно така ж, як і у звичайного гібрида, що підключається до мережі», — сказав генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон.
Volvo планує розпочати продажі EX60 у США наприкінці весни.
Автомобіль може похвалитися надшвидкою зарядкою та запасом ходу 810 кілометрів, що є найбільшим у лінійці автовиробника.
Volvo базується у шведському Гетеборзі та належить китайській Geely. Наразі компанія виробляє більший електричний позашляховик EX90 та Polestar 3 на своєму заводі в Південній Кароліні в США.
Volvo також очікує відповіді від регуляторів у США щодо того, чи відповідають її автомобілі нормативним вимогам. Компанія може зіткнутися із забороною на продаж майбутніх моделей у США через те, що більшість акцій компанії належить Китаю.
За матеріалами:
Укрінформ
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems