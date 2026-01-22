Volvo представила свій перший електричний позашляховик середнього розміру Вчора 23:45 — Технології&Авто

Компанія-виробник автомобілів Volvo Car AB презентувала у Швеції свій перший повністю електричний середньорозмірний позашляховик Volvo EX60.

У компанії розповіли, що п’ятимісний автомобіль, представлений на заході за межами Стокгольма в середу, має стати «тим, хто змінює правила гри» у майбутньому зростанні Volvo.

Початкова ціна в Німеччині становить 62 990 євро (73 701 долар США), що відповідає ціні бестселера гібридного позашляховика XC60.

«Найважливішою перешкодою для електрифікації було те, що електромобілі занадто дорогі. Ціна цього автомобіля приблизно така ж, як і у звичайного гібрида, що підключається до мережі», — сказав генеральний директор Volvo Хокан Самуельсон.

Volvo планує розпочати продажі EX60 у США наприкінці весни.

Автомобіль може похвалитися надшвидкою зарядкою та запасом ходу 810 кілометрів, що є найбільшим у лінійці автовиробника.

Volvo базується у шведському Гетеборзі та належить китайській Geely. Наразі компанія виробляє більший електричний позашляховик EX90 та Polestar 3 на своєму заводі в Південній Кароліні в США.

Volvo також очікує відповіді від регуляторів у США щодо того, чи відповідають її автомобілі нормативним вимогам. Компанія може зіткнутися із забороною на продаж майбутніх моделей у США через те, що більшість акцій компанії належить Китаю.

