Volvo планує випустити 5 новинок у 2025 році — Finance.ua

Volvo планує випустити 5 новинок у 2025 році Сьогодні 23:09 — Технології&Авто

Volvo планує випустити 5 новинок у 2025 році

Протягом поточного року компанія Volvo випустить п’ять нових або оновлених моделей. Про це шведський автовиробник оголосив на нещодавній прес-конференції, присвяченій фінансовим результатам 2024 року, передає MotorAuthority.

Серед новинок Volvo, що незабаром побачать світ, є субкомпактний електричний кросовер EX30 Cross Country, прем’єра якого запланована на 10 лютого, а також середньорозмірний електричний седан ES90.

Також шведський виробник планує представити цього року плагін-гібридну модель з великим запасом ходу. Про два інші новинки поки нічого невідомо, але цілком можливо, що це будуть оновлені версії вже випущених моделей — зокрема, компактного седана Volvo S60 і кросовера XC60.

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Крім того, в компанії оголосили про створення трьох нових моделей, які будуть створені на платформі SPA3. Першою стане компактний кросовер EX60, який дебютує наступного року і зараз перебуває на стадії прототипу.

Двома іншими можуть бути компактний електричний седан ES60 та його «побратим» у кузові універсал. Зрештою шведський виробник планує перевести увесь свій модельний ряд на платформу SPA3.

Нагадаємо, 2024 рік став проривним для Volvo. За 12 місяців минулого року автовиробник поставив рекордні 763 тис. авто.

MMR За матеріалами:

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