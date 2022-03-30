Волонтери створять евакуаційні хаби для біженців на Західній Україні — Finance.ua

Волонтери створять евакуаційні хаби для біженців на Західній Україні

Вчора 10:45 — Нерухомість

Волонтери створять евакуаційні хаби для біженців на Західній Україні

Волонтери створять евакуаційні хаби у Львівській області для українців, які вимушено покинули свої домівки.

Про таку ініціативу розповіли у благодійному фонді «У нас є сили» та волонтерському проєкті LeoStates.

Що це означає? Евакуаційний хаб — це тимчасовий безпечний притулок для 500- 1000 людей одночасно. Згідно з проєктом, в такому хабі буде від 100 до 250 модулів на території 1-3 га з рецепцією, медичною станцією, Wi-Fi, пральнею, складом гуманітарної допомоги.

Проживання у містечку для переселенців буде безкоштовним. Важливим елементом є забезпечення роботою та навчанням, а також обов’язковий доступ до магазинів, шкіл, дитячих садочків.

Мета проєкту проста та зрозуміла, адже внаслідок вторгнення армії рф чимало українців залишились без домівок. Наприклад, підрахунки агентства ООН з питань міграції свідчать, що за перші чотири тижні війни понад 6,5 млн громадян вимушено переїхали в інші регіони України, насамперед — в західні області.

Однак пошук безпечного та доступного тимчасового житла для переселенців є великою проблемою: дорослі, діти, літні люди змушені спати в не пристосованих для цього місцях: у школах, на вокзалах тощо.

Тому благодійний фонд «У нас є сили» разом з однодумцями, в рамках волонтерського проєкту LeoStates, розпочав підготовчі роботи у Львівській області, аби створити комфортне містечко з модульних конструкцій, відповідно до вимог ООН.

Що таке модульний будинок? Це відокремлене компактне мебльоване житло площею 15 м2 з проведеною електрикою та вбиральнею (душ+туалет) на двох або чотирьох осіб. Помешкання мають оригінальний дизайн, швидко монтуються, стійкі до морозів і спеки. Термін їх експлуатації — понад 10 років.

Волонтери зазначають, що хаби будуть створені та розгорнуті протягом кількох тижнів. Завдяки простоті та швидкості монтажу такі помешкання є світовим стандартом для переселенців. Вартість одного облаштованого та підключеного до комунікацій модуля на 4 осіб ~ €10 000.

При цьому загальний кошторис проєкту складає приблизно €3 млн, а загальний термін виконання робіт — близько 2 місяці.

Хто вже підтримав проєкт? Ініціативу підтримали мерії Жовкви та Миколаєва, Львівської області, попередньо узгодивши земельні ділянки, що будуть виділені під створення містечка.

Зараз в режимі 24/7 погоджуються остаточні нюанси з виготовлення та постачання модулів до місця встановлення. Також волонтери закликають підприємців, організації та фонди підтримати цю ініціативу і взяти участь у фінансуванні та подарувати українцям тепле і комфортне тимчасове житло.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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