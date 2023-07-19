Волл-стріт повідомляє про перші ознаки можливого пожвавлення ринку капіталу — Bloomberg
Bank of America Corp., Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co. та Citigroup Inc. перевершили очікування аналітиків щодо доходів від андерайтингу акцій у ІІ кварталі, причому всі, крім Citigroup, заробили більше, ніж роком раніше. Найбільші банки — знову ж таки за винятком Citigroup — також перевершили прогнози щодо андерайтингу боргових зобов’язань.
Про це повідомляє Bloomberg.
«Відчувається, що справи йдуть на краще, і ознаки обнадійливі», — сказала фінансова директорка Morgan Stanley Шерон Єшайя. За її словами, обсяг портфелю зростає, і «це налаштовує нас на кращий 2024 рік».
«Ще трохи зарано говорити про тенденцію на основі останніх результатів, але ми побачимо», — заявив фінансовий директор JPMorgan Джеремі Барнум. За його словами, найбільший американський банк побачив «обнадійливі ознаки активності на ринках капіталу», але у сфері злиттів і поглинань «усе ще існують певні перешкоди».
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Активність у сфері злиття та поглинання залишається повільною, а доходи від консультаційних послуг Bank of America, Morgan Stanley, JPMorgan та Citigroup впали на 24% проти ІІ кварталу 2022 року, коли доходи вже впали на 16% в порівнянні з попереднім роком.
Goldman Sachs Group Inc. має повідомити про свої прибутки за ІІ квартал. Аналітики очікують, що дохід фірми від андерайтингу акцій подвоїться в порівнянні з попереднім роком, до $292 млн, тоді як дохід від андерайтингу боргових зобов’язань може знизитися на 2%, до $446 млн. Доходи від консультування угод зі злиття та поглинання, тим часом, скоротяться на 35%.
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