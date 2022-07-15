Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем — Finance.ua

Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем Вчора 04:25 — Технології&Авто

Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем

Компанія Volkswagen та підрозділ Caraid планують розширити можливості системи Functions on Demand, за допомогою якої можна додавати нові функції простим оновленням софту. Наприклад, у майбутніх моделях концерну штучний інтелект навчиться пропонувати «підписку» на автопілот, виходячи з прокладеного маршруту. Тобто його можна буде активувати лише на певному відрізку, а не купувати назавжди.

Підрозділ Caraid, заснований у 2020 році, займається розробкою програмного забезпечення та цифрових сервісів для усієї Volkswagen Group. У його завдання також входить створення єдиної програмної платформи та випуск прошивок для електрокарів. Гендиректор Caraid Дірк Хільгенберг нещодавно дав інтерв’ю виданню Bloomberg, у якому розповів, як компанія збирається монетизувати софт та яких функцій варто очікувати у найближчому майбутньому.

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Як і інші виробники, Volkswagen в результаті хоче прийти до того, що більшість опцій клієнти будуть купувати за необхідності вже після купівлі машини. Тепер така можливість є у покупців Porsche Taycan (система Functions on Demand), але в майбутньому її отримають автомобілі всіх брендів, що входять до концерну. Зрозуміло, все це покращуватиметься і обростатиме новими функціями. Наприклад, ШІ пропонуватиме «підписатися» на автопілот, якщо маршрут це дозволяє.

По суті, продуктом Caraid стануть послуги. Передбачається, що оновлюватимуть програмне забезпечення автомобілів кожні два тижні, але з переходом на нову архітектуру прошивки можуть виходити щодня — все залежатиме від того, який цикл оновлень обере той чи інший бренд. Щороку на програмних продуктах можна буде заробляти мільярди євро, і зі збільшенням кількості «підключених» автомобілів доходи тільки зростатимуть.

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