Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем — Finance.ua

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Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем

Технології&Авто
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Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем
Volkswagen запропонує оплачувати автопілот за кілометражем
Компанія Volkswagen та підрозділ Caraid планують розширити можливості системи Functions on Demand, за допомогою якої можна додавати нові функції простим оновленням софту. Наприклад, у майбутніх моделях концерну штучний інтелект навчиться пропонувати «підписку» на автопілот, виходячи з прокладеного маршруту. Тобто його можна буде активувати лише на певному відрізку, а не купувати назавжди.
Підрозділ Caraid, заснований у 2020 році, займається розробкою програмного забезпечення та цифрових сервісів для усієї Volkswagen Group. У його завдання також входить створення єдиної програмної платформи та випуск прошивок для електрокарів. Гендиректор Caraid Дірк Хільгенберг нещодавно дав інтерв’ю виданню Bloomberg, у якому розповів, як компанія збирається монетизувати софт та яких функцій варто очікувати у найближчому майбутньому.
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Як і інші виробники, Volkswagen в результаті хоче прийти до того, що більшість опцій клієнти будуть купувати за необхідності вже після купівлі машини. Тепер така можливість є у покупців Porsche Taycan (система Functions on Demand), але в майбутньому її отримають автомобілі всіх брендів, що входять до концерну. Зрозуміло, все це покращуватиметься і обростатиме новими функціями. Наприклад, ШІ пропонуватиме «підписатися» на автопілот, якщо маршрут це дозволяє.
По суті, продуктом Caraid стануть послуги. Передбачається, що оновлюватимуть програмне забезпечення автомобілів кожні два тижні, але з переходом на нову архітектуру прошивки можуть виходити щодня — все залежатиме від того, який цикл оновлень обере той чи інший бренд. Щороку на програмних продуктах можна буде заробляти мільярди євро, і зі збільшенням кількості «підключених» автомобілів доходи тільки зростатимуть.
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