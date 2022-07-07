Volkswagen представив новий Amarok: перші подробиці — Finance.ua

Volkswagen представив новий Amarok: перші подробиці Вчора 22:49 — Технології&Авто

Німецький концерн Volkswagen офіційно представив пікап Amarok другого покоління. Оновлений автомобіль отримав багато нових функцій і систем допомоги водієві, а також стильний зовнішній вигляд.

Німці сподіваються, що Amarok другої генерації стане популярнішим від першого покоління моделі, яка розійшлася тиражем понад 830 тисяч одиниць.

У Volkswagen запевняють, що перед нами не глибока модернізація старої моделі, а абсолютно новий автомобіль. Він став на 96 мм довшим за попередника (тепер 5350 мм), а колісна база виросла і зовсім на 173 мм (до 3270 мм).

Покращилися і позашляхові можливості: наприклад, тепер глибина броду, що долається, 800 мм, хоча раніше було 500 мм. Випускатися автомобіль буде у двох варіантах: з 4-дверною подвійною кабіною (DoubleCab) та з дводверною одинарною кабіною (SingleCab).

Нагадаємо, Volkswagen Amarok — середньорозмірний пікап, що виробляється компанією Volkswagen з 2010 року. Зараз автомобіль представлений на ринку в 4-дверному і 2-дверному варіанті, остання версія з’явилася на ринку в 2011 році.

MMR За матеріалами:

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