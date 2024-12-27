Volkswagen припинив виробництво легендарного двигуна VR6 — Finance.ua

Volkswagen припинив виробництво легендарного двигуна VR6 Сьогодні 01:38 — Фондовий ринок

На заводі Volkswagen було зібрано останній двигун VR6. Таким чином, 34-річна історія виробництва цього унікального силового агрегату добігла кінця. Про це пише Carthrottle.

За увесь час було випущено майже 1,87 млн ​​таких двигунів, які встановлювали на різні моделі концерну. Вперше представлений на Женевському автосалоні 1991 року у складі Golf третього покоління двигун VR6 отримав визнання автолюбителів. Згодом цим агрегатом оснащували такі моделі, як Passat, Touareg та преміальний Phaeton, а також використовувався іншими брендами групи — від Audi Q7 до Porsche Cayenne.

Головною перевагою VR6 була його компактність при збереженні високої потужності, що робило його ідеальним рішенням для передньопривідних автомобілів. Поява економічніших турбованих чотирициліндрових двигунів поступово витіснила цей атмосферний мотор з ринку.

Раніше стало відомо, що тисячі новеньких Volkswagen та Audi іржавіють просто неба в Німеччині.

Нагадаємо, Volkswagen, BMW, Audi та Mercedes заявили про різке падіння прибутку.

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