Volkswagen приготував конкурента для Tesla 3 (фото) — Finance.ua
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Volkswagen приготував конкурента для Tesla 3 (фото)

Технології&Авто
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Volkswagen приготував конкурента для Tesla 3 (фото)
Volkswagen приготував конкурента для Tesla 3 (фото)
Компанія Volkswagen показала на фото нового члена електричного сімейства ID. на платформі MEB — седан ID.Aero. Поки що це концепт, але вже у другій половині наступного року він може стати серійною машиною. А прийом попередніх замовлень взагалі може стартувати раніше.
За розмірами Volkswagen ID.Aero близький до Tesla Model 3, так що нова чотиридверка — потенційний конкурент останньої. Стилістично модель близька до інших «айдішок» — хетчбека ID.3 та кросовера ID.4.
Volkswagen приготував конкурента для Tesla 3 (фото)
Оголошені й деякі характеристики моделі. За заявою виробника, запас ходу Volkswagen ID.Aero сягає 620 км за циклом WLTP. Забезпечує його батарея ємністю 77 кВт*год. Особливість у тому, що великий пробіг електроседан отримує, власне, не за рахунок величезного акумулятора, а внаслідок гарної енергоефективності. Його цільове споживання становить близько 12 кВт*год/100 км.
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Велика роль цьому відведена аеродинаміці — коефіцієнт лобового опору становить лише 0,23. Це дуже добрий показник, близький до тієї ж Tesla Model 3. Досягнутий він був не лише за рахунок максимальної обтічності кузова, але й деяких дрібниць на кшталт сенсорних ручок дверей (замість традиційних, які зазвичай випирають).
Volkswagen приготував конкурента для Tesla 3 (фото)
Ймовірно, ще однією сильною стороною є невелика маса автомобіля, але з цього приводу виробник поки що нічого не говорить.
Втім, треба сказати, що Volkswagen не бачить у Tesla суперника ID. Aero, у Вольфсбурзі його розглядають як електричну заміну Passat (хоча останнє слово у загальному підсумку за рішенням споживача). Спочатку електроседан вийде на ринок Китаю, потім з’явиться в Європі, а насамкінець — у Північній Америці.
За матеріалами:
Телеканал 24
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