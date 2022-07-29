Volkswagen презентував перший прототип літального таксі — Finance.ua

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Volkswagen презентував перший прототип літального таксі

Технології&Авто
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Volkswagen презентував перший прототип літального таксі
Volkswagen презентував перший прототип літального таксі
Німецький концерн Volkswagen веде розробку безпілотного літального таксі V.MO, перший прототип якого презентували в Пекіні.
Про це повідомляє пресслужба Volkswagen.
«Літальне таксі» Volkswagen V.MO розробляють у китайському підрозділі концерну. Перший прототип розробники назвали Flying Tiger («літальний тигр»).
Літальний апарат має 11,2 м у довжину та розмах крил у 10,6 м. Його піднімають у повітря вісім гвинтів, ще два пропелери відповідають за рух уперед. Обертаються вони за допомогою електромоторів. Зліт і посадка відбуваються вертикально.
Volkswagen презентував перший прототип літального таксі
Очікується, що безпілотник Volkswagen V.MO пройде перші тести наприкінці цього року. Отримана під час випробувань інформація дозволить створити досконаліший прототип, який мають підготувати до 2023 року.
Серійне повітряне таксі Volkswagen зможе взяти на борт чотирьох пасажирів із багажем. Його запас ходу становитиме приблизно 200 км. Літальний апарат пересуватиметься в повністю безпілотному режимі.
Керівництво Volkswagen вважає, що в недалекому майбутньому літальні таксі стануть звичним явищем у великих містах.
За матеріалами:
Економічна Правда
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