Volkswagen презентував новий ID.3 2024: як змінився популярний електрокар (фото) — Finance.ua

Volkswagen презентував новий ID.3 2024: як змінився популярний електрокар (фото) Сьогодні 03:15 — Технології&Авто

Volkswagen презентував новий ID.3 2024: як змінився популярний електрокар (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.3 знову пройшов модернізацію. Обновлену версію моделі назвали Pro S і вона уже надходить у продаж в Європі за ціною від 47 595 євро. Про це повідомляється на офіційному сайті Volkswagen.

Основне нововведення — це потужніший електромотор на 231 к. с., який запозичили у спорідненого Cupra Born. Із ним новий Volkswagen ID.3 Pro S розганяється до 100 км/год за 7,1 с — на 0,8 с швидше, аніж 204-сильна версія.

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До того ж, новий мотор має нижчу витрату енергії, тому із незмінною батареєю ємністю 82 кВт∙год запас ходу виріс із 546 до 559 км. Також зарядка електрокара відбувається трохи швидше.

Дизайн Volkswagen ID.3 оновили торік, тому зовнішність не чіпали. А от салон оновили — встановили сучаснішу мультимедійну систему з більшим 12,9-дюймовим сенсорним дисплеєм та вбудованим ChatGPT. Серед опцій з’явилися паркувальний автопілот, 480-ватна акустика Harman Kardon та проєкція на лобове скло з доповненою реальністю.

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