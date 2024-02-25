Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer — Finance.ua
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Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer

Технології&Авто
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Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer
Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer, Фото: Volkswagen
Лінійку автомобілів Volkswagen ID.7 розширили. До ліфтбека приєднався стильний універсал Tourer. Незабаром його почнуть виробляти у німецькому місті Емден. Автомобіль стане електричною альтернативою VW Passat B9.
Про це повідомили на офіційному сайті Volkswagen.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
За розміром новий Volkswagen ID.7 Tourer повністю такий, як і ліфтбек — 4961 мм у довжину при колісній базі в 2966 мм. Передня частина у двох електрокарів однакова.
Універсал вирізняється елегантним дизайном з обтічним силуетом. У нього вигнута віконна лінія, великий кут нахилу задніх стійок даху і чималий спойлер.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
У базовій комплектації авто встановлені діодні фари, 19-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і камеру заднього виду. Серед опцій є панорамний дах зі змінним ступенем тонування.
Універсал Volkswagen ID.7 Tourer просторіший за ліфтбек. Він має багажник об'ємом 605 л у звичайному стані та 1714 л — зі складеними задніми кріслами.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Спереду встановлений вузький віртуальний щиток приладів і великий 15-дюймовий тачскрін. У мультимедійну систему вбудували ChatGPT. Також є проекція на лобове скло з доповненою реальністю.
Фото: Volkswagen
Фото: Volkswagen
Новий Volkswagen ID.7 Tourer дебютував у задньопривідній 286-сильній версії, а пізніше має з’явитися потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість обмежена на 155 км/год.
На вибір пропонують батареї ємністю 82 і 91 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу становить 685 км. Швидка зарядка потужністю до 200 кВт на 80% займає менш ніж півгодини.
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