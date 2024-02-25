Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer — Finance.ua

Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer Сьогодні 23:12 — Технології&Авто

Volkswagen представив свій перший електричний універсал ID.7 Tourer, Фото: Volkswagen

Лінійку автомобілів Volkswagen ID.7 розширили. До ліфтбека приєднався стильний універсал Tourer. Незабаром його почнуть виробляти у німецькому місті Емден. Автомобіль стане електричною альтернативою VW Passat B9.

Про це повідомили на офіційному сайті Volkswagen.

Фото: Volkswagen

За розміром новий Volkswagen ID.7 Tourer повністю такий, як і ліфтбек — 4961 мм у довжину при колісній базі в 2966 мм. Передня частина у двох електрокарів однакова.

Універсал вирізняється елегантним дизайном з обтічним силуетом. У нього вигнута віконна лінія, великий кут нахилу задніх стійок даху і чималий спойлер.

Фото: Volkswagen

У базовій комплектації авто встановлені діодні фари, 19-дюймові диски, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, підігрів сидінь і камеру заднього виду. Серед опцій є панорамний дах зі змінним ступенем тонування.

Універсал Volkswagen ID.7 Tourer просторіший за ліфтбек. Він має багажник об'ємом 605 л у звичайному стані та 1714 л — зі складеними задніми кріслами.

Фото: Volkswagen

Спереду встановлений вузький віртуальний щиток приладів і великий 15-дюймовий тачскрін. У мультимедійну систему вбудували ChatGPT. Також є проекція на лобове скло з доповненою реальністю.

Фото: Volkswagen

Новий Volkswagen ID.7 Tourer дебютував у задньопривідній 286-сильній версії, а пізніше має з’явитися потужніший повнопривідний варіант. Максимальна швидкість обмежена на 155 км/год.

На вибір пропонують батареї ємністю 82 і 91 кВт∙год. В останньому випадку запас ходу становить 685 км. Швидка зарядка потужністю до 200 кВт на 80% займає менш ніж півгодини.

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