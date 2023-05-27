Volkswagen представив оновлений Touareg — Finance.ua

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Volkswagen представив оновлений Touareg

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Volkswagen представив оновлений Touareg
Volkswagen представив оновлений Touareg
Німецький бренд Volkswagen показав рестайлінговий Touareg, який серед іншого отримав вдосконалені матричні світлодіодні фари та логотип із підсвічуванням ззаду.
Volkswagen Touareg третього покоління дебютував ще в 2018 році, й протягом п’яти років було продано більше 200 000 одиниць. Тепер флагманський позашляховик VW отримав значний рестайлінг, щоб залишатися конкурентоспроможним у дуже прибутковому сегменті. Його вже можна замовити в Європі, а топова версія R з’явиться 22 червня.
По-перше, Touareg змінив дизайн колісних дисків. Варіанти коліс варіюються за розміром від 19 до 21 дюйма, але R-Line і R отримають більший 22-дюймовий комплект із покриттям Silicon Gray Matt.
Крім того, вперше на VW, виробленому в Європі - точніше у Братиславі у Словаччині - на дверях багажника з’явився значок із підсвічуванням.
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Спереду оновлені фари з потрійною літерою «L» є абсолютно новими та використовують досконалішу матричну технологію з мікросвітлодіодами, як це можна побачити в Porsche Cayenne 2024 року. Відома як IQ. Light HD LED matrix, кожна фара може похвалитися не менше ніж 19 216 мікросвітлодіодами з індивідуальним керуванням, які забезпечують чудове освітлення в найтемніші ночі, не засліплюючи зустрічних водіїв. Задні ліхтарі також були змінені, щоб включити ту саму трійку L-подібних елементів.
Зайшовши всередину, можна побачити, що Touareg 2024 року є більш схожим і стандартно оснащений Innovision Cockpit. Це маркетинговий жаргон для поєднання повністю цифрової 12-дюймової панелі приладів із 15-дюймовим сенсорним екраном. Інформаційно-розважальну систему було налаштовано для підтримки картографічних даних високої роздільної здатності з навігацією на рівні смуги, а також кращого голосового керування та бездротового зв’язку Android Auto та Apple CarPlay.
Під капотом знаходяться лише двигуни V6, оскільки дизель V8 із високим крутним моментом, який також використовувався в Bentley Bentayga та Audi SQ7, зник у Last Edition у 2020 році
Пропонується п’ять різних версій на вибір, починаючи з 3,0-літрового двигуна з турбонаддувом — бензиновий двигун V6 потужністю 335 к.с. (250 кВт). Дизельний 3,0-літровий V6 TDI може мати 228 к.с. (170 кВт) або 282 к.с. (210 кВт).
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За матеріалами:
motorcar
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